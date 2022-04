Warmensteinach vor 1 Stunde

Motorradunfall

Tödlicher Motorradunfall im Kreis Bayreuth: Biker (46) kracht in Transporter und stirbt

Auf der Kreisstraße BT9 hat sich am Samstagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer aus dem Bayreuther Landkreis geriet in den Gegenverkehr und zog sich bei der Kollision mit einem Transporter so schwere Verletzungen zu, dass jede Hilfe zu spät kam.