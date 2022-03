Ein 28-Jähriger soll seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen.

Warmensteinach: Frau mit Messer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Einsatzzentrale Oberfranken erhielt am Montagabend (21. März 2022) eine Mitteilung über einen Messerangriff in der Asylbewerberunterkunft in der Badstraße in Warmensteinach (Landkreis Bayreuth). Ein Mann soll eine Bewohnerin angegriffen und ihr stark blutende Verletzungen zugefügt haben. Zudem hätte der Mann ein Kleinkind bei sich.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften fuhr umgehend dort hin. Innerhalb kürzester Zeit drangen die Beamtinnen und Beamten in die Räumlichkeiten vor und konnten den 28-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte der Mann seine 23-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Die Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in eine Spezialklinik.

Mann hat einjährige Tochter bei Angriff dabei

Ihre einjährige Tochter blieb unverletzt. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die genauen Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der mutmaßliche Angreifer wurde am Dienstagnachmittag (22. März 2022) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzuganstalt und muss sich zukünftig wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.

Vorschaubild: © Thalyson Souza