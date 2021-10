Waizenreuth vor 1 Stunde

Körperverletzung

Paketzusteller packt Mädchen am Handgelenk - Mädchen wehrt sich und beißt zu

Am Montagnachmittag wurde ein Mädchen in Waizenreuth nach der Zustellung eines Pakets von dem unbekannten Lieferanten am Handgelenk gepackt. Sie biss den Mann daraufhin in die Hand.