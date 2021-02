Schüsse in Wäldern um Waischenfeld stellen Ermittler vor Rätsel: Im vergangenen Jahr kam es in den Wäldern um Zeubach, im Löhlitzer Tal und dem angrenzenden Staatswald mehrmals zu mysteriösen Schüssen. Wie die Polizei Pegnitz am Donnerstag (25.02.2021) mitteilte, konnten die Schüsse keinem der Jagdberechtigten in diesem Gebiet zugeordnet werden.

In einem Fall wurde ein Jäger auf seinem Hochsitz von Scheinwerfern geblendet und es fielen mehrere Schüsse. Kurz vor Weihnachten 2020 wurde außerdem ein Reh ohne Kopf aufgefunden.

Zeugensuche nach Schüssen im Wald um Waischenfeld

Die Ermittlungen der Polizei haben bisher einige Verdachtsmomente ergeben, zu denen die Beamten nun Zeugen suchen. Wer Hinweise auf einen vermutlich nicht zugelassenen Unimog und zwei junge Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09241/9906-0 mit der Polizei Pegnitz in Verbindung zu setzen.

Symbolfoto: Philipp Schulze/dpa