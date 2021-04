Ein geplanter Transport von 32 trächtigen Kühen sorgt aktuell für großes Entsetzen. Die Tiere sind aktuell im oberfränkischen Bayreuth. Bald schon sollen sie in Marokko sein. Da das aber das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verbietet, werden die Kühe nicht direkt transportiert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Deutschen Tierschutzbundes hervor.

Trotz der Erlasse einzelner Bundesländer scheint es immer noch Schlupflöcher zu geben, die Tiertransporte unter tierschutzwidrigen Bedingungen in Drittländer ermöglichen. Der Tierschutzverband appelliert aus diesem Grund an Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, ein sofortigen Aufschub für diese Tiertransporte zu verhängen.

Deutscher Tierschutzbund appelliert an Politiker

Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, fordert folgendes: „Als für den Tierschutz zuständige Bundesministerin muss Julia Klöckner ein sofortiges Moratorium für sämtliche Transporte aus Deutschland in Drittstaaten verhängen. Das gebietet das Staatsziel Tierschutz. Der Transport der Kühe von Bayern nach Niedersachsen und weiter nach Marokko darf nicht stattfinden. Das Moratorium muss bestehen bleiben, bis ein EU-weites Verbot beschlossen und ausgesprochen wird“.

Ilona Wojahn, Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Bayern, ergänzt daraufhin: „Das aktuelle Beispiel zeigt auf erschreckende Weise, dass bayerische Rinder dank eines Schlupflochs weiter in Drittstaaten gekarrt werden dürfen – obwohl ihnen spätestens nach Verlassen der EU-Grenze Qualen und Leid bevorstehen“.

Zudem sei auch die niedersächsische Agrarministerin Barbara Otte-Kinast dazu aufgefordert, derartige Exporte von Tieren in Drittländer ohne tierschutzgerechte Mindeststandards zu verhindern.

Schlupfloch über Niedersachsen

„Indem Niedersachsen Transporte in Drittländer weiterhin abfertigt, werden alle politischen Bemühungen, solche Tiertransporte zu verhindern, zunichtegemacht. Dieses Vorgehen widerspricht auch der Entschließung des Bundesrates vom 12. Februar, die Bundesregierung aufzufordern, diese Transporte zu verbieten, der auch das Land Niedersachsen zugestimmt hat“, ergänzt der Vorsitzender des Landestierschutzverbands Niedersachsen, Dieter Ruhnke.

Der Rinderzuchtverband Oberfranken e.V. in Bayreuth möchte in den kommenden Tagen 32 hochträchtige Kühe in das Viehmarktzentrum in Aurich-Schirum transportieren. Nachdem die Tiere in Aurich eine Quarantäne aushalten müssen, werden sie als neuer Transport abgefertigt, ins Ausland und zwar nach Marokko verbracht.

Zuchtverbände und Händler haben trotz der jahrelangen Bemühungen des Bayrischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, die Tiertransporte in Drittländer wie Marokko zu verhindern, Umwege über andere Bundesländer wie Niedersachen gefunden.

Bayern habe keine rechtliche Handhabe

Weil es sich von Bayern nach Niedersachsen um einen innerstaatlichen Transport handelt, habe Bayern keine rechtliche Handhabe, um gegen die tierschutzwidrigen Transporte vorzugehen. Im Januar 2021 hatte das Bayerische Verwaltungsgericht beschlossen, dass nur die Behörde, die den Transport in ein Drittland abfertigt, entscheiden darf, ob dieser den Rechtsvorgaben entspricht, so die Pressemitteilung des Deutschen Tierschutzbundes.

Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz äußert sich zu den Tiertransporten in Drittstaaten wie folgt: "Aus Bayern sollen in Zukunft Tiere in bestimmte Drittstaaten nur noch transportiert werden, wenn nachgewiesen wird, dass auf der gesamten Transportroute die Anforderungen der EU-Tiertransportverordnung eingehalten werden. Das Umweltministerium hat eine Liste von 18 Staaten erarbeitet, bei denen erhebliche Zweifel bestehen, dass die deutschen Tierschutzstandards durchgehend beim Transport bis zum Zielort der Tiere eingehalten werden." Die Liste enthält unter anderem auch das Endziel Marokko.