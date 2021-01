Vogelgrippe nun auch in Bayreuth

Betroffenes Geflügel getötet

Bayreuth erlässt Allgemeinverfügung

Vogelgrippe für Menschen ungefährlich

In Unterfranken wurde die Geflügelpest vor kurzem in den Haßbergen festgestellt, wie inFranken.de berichtete. Nun wurde die Vogelgrippe auch in Oberfranken, genauer gesagt, der Gemeinde Pottenstein im Landkreis Bayreuth gefunden, wie das Landratsamt am Freitag (29.01.21) mitteilt.

Vogelgrippe in Bayreuth: Sicherheitsmaßnahmen angeordnet

Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) konnte das Virus vom Typ HPAIV H5N8 nachweisen. Bereits am 28. Januar 2021 wurden alle Hühner und Enten der betroffenen Geflügelhaltung gemäß den Vorschriften der bundesweit gültigen Geflügelpest-Verordnung getötet und fachgerecht entsorgt.

Um eine Ausbreitung der Geflügelpest auf weitere Nutz- und Haustierbestände zu verhindern, wurden um den Ausbruchsbetrieb ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Insbesondere für lebendes Geflügel, Eier und Geflügelfleischprodukte gelten in diesen Gebieten Verbringungsverbote.

Das Landratsamt Bayreuth hat eine Allgemeinverfügung erlassen, aus der die entsprechenden Restriktionsgebiete sowie die angeordneten Schutzmaßnahmen hervorgehen. Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landratsamts zu finden.

Geflügelpest für Menschen ungefährlich

Für Menschen ist die Vogelgrippe nicht gefährlich. Die Tierseuche tritt seit November immer stärker in Bayern auf. Die Infektionskrankheit kommt vor allem bei Wasservögeln vor. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet – teilweise bis zu 100 Prozent. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus denen sich die betroffenen Gebiete ergeben, sind auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter dem Stichwort ´Geflügelpest´ verfügbar.

