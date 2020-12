Vermisstensuche: Die Bayreuther Polizei sucht nach einem Mann, der seit zwei Tagen spurlos verschwunden ist. Thomas P. ist 59 Jahre alt und verließ am Donnerstagmorgen (3. Dezember 2020) seine Wohngruppe im Bereich der Carl-Schüller-Straße. Er wollte zu seiner Arbeitsstelle, kam dort aber nie an und wird seitdem vermisst.

Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Der 59-Jährige gilt nach Auskunft seines Wohnheims als sehr zuverlässig. Zudem ist er dringend auf Medikamente angewiesen. Der Mann ist etwa 170 cm groß, von kräftiger Statur, hat graue Haare und einen grauen Vollbart. Bekleidet ist er vermutlich mit braunen Halbschuhen, einer Jeanshose und einer Winterjacke.

Hund verfolgte Spur und verlor sie am Bahnhof

Die Polizei suchte bereits die umliegende Gegend nach dem Mann ab. Ein Mantrailing Hund unterstützte die Beamten und verfolgte zielstrebig eine Spur in Richtung Bahnhof. An Gleis 1 verlor sich schließlich die Spur, wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte. Die Beamten gehen in der Folge davon aus, dass der Mann in einen Zug gestiegen sein muss. Allerdings ist unklar, in welche Richtung.

Wie die Polizeisprecherin ergänzte, hat der Vermisste keine Kontaktpersonen und verlässt Bayreuth nach Aussage des Wohnheims normalerweise nicht.

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Wer Thomas P. nach dem 3. Dezember gesehen hat, soll sich telefonisch bei der Polizei Bayreuth melden. Die Telefonnummer ist die 0921-5062130.