In regelmäßigen Abständen laden die jeweiligen Kuratoren des Iwalewahaus in Bayreuth online zu Ausstellungsteilen der Sommerausstellung „not yet“ ein. Das teilt die Uni Bayreuth in einer Pressemitteilung mit.

Diesen Donnerstag (20.05.2021) eröffnet Philipp Schramm für den Teil „not yet: inclusive“ um 19 Uhr diese Reihe. In den neunziger Jahren schuf der Künstler Tibebe Terffa, eine Serie über seine Heimatstadt Harar. "Das Iwalewa-Objekt ist ein schönes Beispiel für eine moderne Vedute, gefüllt mit dem lokalen Geist einer alten Stadt, gemalt in einer zeitgenössischen Sprache mit vielen Konnotationen zu traditionellen Kunstschulen", heißt es.

Sommerausstellung in Bayreuth: Online gibt es Vorgeschmack - Das ist der Termin

Datum: 20.05.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Titel: not yet: inclusive - Ausstellungsbesuch Online

Ort: Online

Anmeldung unter: https://uni-bayreuth.zoom.us/j/66682595494?pwd=biszQkNSRWQ3ZnorTUE0cEt4YnF0QT09

Meeting-ID: 666 8259 5494

Kenncode: 860451

Preis: kostenfrei

Sprache: english