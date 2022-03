"Die Universität Bayreuth ist bemüht, Studierenden aus der Ukraine einen unkomplizierten Start in Deutschland zu ermöglichen", so Martin Huber, Vizepräsident Lehre und Studierende in einer Pressemitteilung der Universität Bayreuth. "Die Geflüchteten stehen vor vielen Problemen, da wollen wir ihnen keine weiteren Steine in den Weg legen, sondern aktiv bei der Planung ihrer Zukunft helfen."

An der Universität Bayreuth gibt es seit 2017 eine Servicestelle Flucht und Migration. An diese könnten sich Geflüchtete wenden, um sich über die Voraussetzungen für ein Studium in Bayreuth in zu informieren. In Einzelgesprächen prüften die Mitarbeiter*innen der Servicestelle nicht nur, ob eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegt, sondern könnten auch beim Start in den deutschen Arbeitsmarkt oder der grundsätzlichen Planung der beruflichen Zukunft helfen.

Oft fehle es den Geflüchteten an Sprachkenntnissen - dann vermittle die Servicestelle entsprechende Kurse. Auch ein propädeutisches Probesemester sei in Bayreuth möglich:

Dabei belegen die Geflüchteten Intensivsprachkurse demnach direkt am Campus, wodurch sie die Angebote der Universität bereits kennenlernen sollen. Die Servicestelle berate auch rund um Förder- und Stipendienmöglichkeiten für geflüchtete Studieninteressierte.

Wenn alle Zugangsvoraussetzungen wie ausreichende Sprachkenntnisse, Hochschulzugangsberechtigung und geklärter Aufenthaltsstatus erfüllt sind, könnten die Geflüchteten grundsätzlich schon zum Sommersemester 2022 das Studium an der Universität Bayreuth aufnehmen.

Um herauszufinden, welche Förderprogramme es gibt, welche Voraussetzungen zur Studienaufnahme schon erfüllt sind und welche Kurse noch belegt werden müssen, wenden sich studieninteressierte Geflüchtete direkt an die Servicestelle Flucht und Migration, heißt es. Informationen dazu gibt es auch auf der Webseite.

Vorschaubild: © Pexels/ Pixabay (Symbolfoto)