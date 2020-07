Pickup-Fahrer überfährt rote Ampel: Ein 61-jähriger Fahrer eines Pickups übersah am Samstagnachmittag (04. Juli 2020) eine rote Ampel an der Kreuzung der Äußeren Nürnberger Straße in Bayreuth und fuhr in die Kreuzung, berichtet die Polizei. Gleichzeitig fuhr eine 40-jährige Bayreutherin bei Grün in die Kreuzung in Richtung Autobahnauffahrt - es kam zum Zusammenstoß.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers und die Bayreutherin aus dem VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Bayreuth gebracht.

Beide Fahrzeuge bei Unfall stark beschädigt

Die beiden Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Ebenfalls am Wochenende sind im Landkreis Bayreuth ein Auto und Motorrad frontal zusammengestoßen.