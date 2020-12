Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth: Eine Frau war in den Gegenverkehr geraten und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, gab es am Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall auf der Staatstraße 2181 zwischen Bayreuth und Weidenberg Höhe Untersteinach.

Frau erlag ihren schweren Verletzungen

Gegen Mittag fuhr die 70-jährige Bayreutherin mit ihrem Auto von Bayreuth kommend auf der Staatstraße 2181 in Richtung Weidenberg. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie auf Höhe Untersteinach auf das Auto einer voraus fahrenden 47-Jährigen auf, die nach links abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs warten musste. Durch den Anstoß geriet die 70-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto, in welchem zwei Menschen saßen. Die 70-Jährige erlag trotz aller Bemühungen eines Notarztteams noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die drei Insassen der beiden anderen Autos aus dem Landkreis Bayreuth erlitten Verletzungen und Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sperrten die Polizeibeamten mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr die Staatsstraße. Auch die neben der Unfallstelle verlaufende Bahnstrecke war kurzzeitig gesperrt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Klärung des Unfallhergangs.