Wegen eines schweren Unfalls zwischen der Creußener Straße und der B22 rückten am Montagmorgen (6. Dezember 2021) zahlreiche Einsatzkräfte in Speichersdorf an. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte, war es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen.

Der Unfallverursacher wollte nach derzeitigem Kenntnisstand abbiegen und übersah dabei eine Autofahrerin, die auf der Bundesstraße unterwegs war und Vorfahrt gehabt hätte.

Autofahrerin übersehen: Schwerer Unfall im Kreis Bayreuth

Bei dem Aufprall wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie war beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch ansprechbar und trug wohl keine lebensgefährlichen Verletzungen davon.

Die Creußener Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab und leitete den Verkehr um.

