Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth - mehrere Autos sind involviert.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, gab es am Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall auf der Staatstraße 2181 zwischen Bayreuth und Weidenberg Höhe Untersteinach. Zu dem genauem Unfallhergang ist bisher nur bekannt, dass ein Auto ausweichen wollte und so in den Gegenverkehr geraten war. Zwei weitere Fahrzeuge sind ebenfalls beteiligt.

Unfallursache noch unklar - Straße vorerst gesperrt

Momentan sind noch mehrere Einsatzkräfte vor Ort und versuchen, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Staatsstraße 2181 ist noch gesperrt.

