Pegnitz vor 1 Stunde

Unfall

Auto fährt Mädchen (2) an - Fahrer flüchtet einfach, ohne sich um die Verletzte zu kümmern

Ein kleines Mädchen ist am Samstagnachmittag in Pegnitz von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fahrer hielt zwar kurz an, fuhr dann aber einfach weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.