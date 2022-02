Am Freitagmorgen (12. Februar 2022) befuhr ein 51-jähriger Slowake mit seinem Sattelzug die A9 in Richtung Berlin. Kurz nach der Rastanlage Fränkische Schweiz erlitt der Fahrer einen "heftigen Hustenanfall", , wie es die Verkehrspolizei Bayreuth in ihrer Pressemitteilung formuliert. Dadurch konnte sich der Fahrer einige Sekunden nicht mehr auf den Verkehr konzentrieren.

Infolgedessen kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und walzte 40 Meter Leitplanke nieder. Teile der Schutzplanke bohrten sich sogar durch die Zugmaschine. Dabei riss auch der 1000 Liter fassende Kraftstofftank auf und mehrere hundert Liter Diesel flossen ins Erdreich.

Spektakulärer Vorfall auf A9: Leitplanke bohrt sich in Lkw - Fahrer hatte "heftigen Hustenanfall"

Der Fahrer und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Teil des Diesels abgepumpt werden. Die Bergung des noch beladenen Lkw gestaltete sich aufwändig und langwierig. Erst anschließend konnte durch eine Spezialfirma der Untergrund fachgerecht gereinigt werden.

Mehrere Kubikmeter Erde mussten aufgrund der Dieselverschmutzung ausgehoben werden, um schädliche Folgen für die Umwelt zu vermeiden. Während den fast 10-stündigen Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Stauungen und Behinderungen. Der Sachschaden wird aktuell auf zirka 100.000 Euro geschätzt.