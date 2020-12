Paketbote angefahren und geflüchtet - Polizei sucht nach Auto samt Fahrer: Am Montagmorgen (07.12.2020) hat sich in Oberfranken ein Unfall mit anschließender Flucht eines Autofahrers ereignet. Darüber berichtet die Inspektion Bayreuth-Land. In Fichtelberg wurde ein Mann dabei verletzt.

Der Fußgänger war als Paketdienstfahrer auf dem Gehweg unterwegs, als plötzlich ein Auto auf diesen auffuhr und den Mann am Fuß touchierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr im Ortsteil Neubau in der Fichtelberger Straße. Nachdem er den Mann leicht verletzte hatte, war der Fahrer des Unfallautos einfach weitergefahren. Es ist bekannt, dass es sich um einen dunklen Kombi mit Wunsiedler-Zulassung handelt.

Fichtelberg: Polizei sucht dunklen Kombi

Der Paketbote konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Der Fahrer wird jetzt wegen "Unerlaubten Entfernen vom Unfallort" gesucht. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230 melden.