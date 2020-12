Schwerer Unfall in der Fränkischen Schweiz: Auf der Staatsstraße 2163 im Landkreis Bayreuth ist es am späten Montagvormittag (21. Dezember 2020) zu einem Unfall gekommen. Das teilt die Polizei Oberfranken in einer Erstmeldung mit.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de erklärte, sei es bei Betzenstein in Richtung Ottenhof zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Derzeit sei lediglich bekannt, dass zwei Personen schwere Verletzungen erlitten haben.

Bei diesem Artikel handelt es sich um erste Informationen. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.