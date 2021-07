Zu einem schlimmen Verkehrsunfall kam es am Montag (05.07.2021) gegen 13.45 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Creußen. Eine 31-jährige Frau aus der Oberpfalz befuhr die B2 in Richtung Creußen und wollte nach links in Richtung Ottmansreuth abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Mannes aus dem Landkreis Bayreuth und es kam im Einmündungsbereich zum Frontalzusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug des Mannes noch gegen ein an der Einmündung wartendes Auto geschleudert. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 70 000 Euro. Zwei Beteiligte wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 – Richtung Creußen / Abzweigung Ottmansreuth

Die B2 musste während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.

Das teilte die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mit.

Vorschaubild: © Clark Van Der Beken/Unsplah.com