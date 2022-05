Mm vergangenen Freitagnachmittag (20. Mai) saß ein 55-jähriger Mann auf einer Parkbank des Bayreuther Radweges zwischen der Melanchthonstraße und den unteren Rotmainauen. Gegen 16.30 Uhr lief an ihm ein bislang unbekannter Mann vorbei, der seinen Schäferhund frei laufen ließ. Der Hund lief auch in Richtung des sitzenden Mannes und schnüffelte an dessen Bein. Aufgrund dessen sprach der sitzende Mann den Unbekannten an und wollte ihn zur Rede stellen. Unvermittelt schlug der Unbekannte den Mann mit der Faust in sein Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Unbekannte ging dann einfach weiter.

Der Geschädigte erlitt durch den Schlag und den darauffolgenden Sturz Verletzungen im Gesicht, an der Hand, an der Schulter und des Knies, wie die PP Bayreuth-Stadt mitteilte. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Bayreuth gebracht.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 45 Jahre alt

schlank

etwa 170 cm groß

schwarze, glatte, nackenlange Haare, die er zurückgekämmt hatte

Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet für Hinweise auf den unbekannten Täter oder Zeugen des Vorfalls, sich umgehend unter der Rufnummer 0921/5062130 zu melden.

Vorschaubild: © ToNic-Pics/Pixabay.com (Symbolbild)