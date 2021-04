In Bayreuth ist am Samstag (24.04.2021) eine Frau von einem Zug erfasst worden. Die Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Identität der Toten war zunächst unklar.

Update vom 26.04.2021: Identität der verstorbenen Radfahrerin ermittelt

Am Samstagnachmittag (24.04.2021) ist an einem Bahnübergang in Bayreuth eine Frau tödlich verunglückt. Wie die Polizei Bayreuth-Stadt am Montag (26.04.2021) mitteilte, konnte die Identität der Radfahrerin nun geklärt werden.

Es handelt sich bei der Toten um eine 54 Jahre alte Frau aus Bayreuth. Sie wurden beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ursprüngliche Meldung vom 25.04.2021: Fahrradfahrerin stirbt auf Bahnübergang

Unbekannte Frau stirbt auf Bahnübergang in Bayreuth: Am Samstag (24.04.2021) kam es am Bahnübergang in der Königsallee in Bayreuth gegen 17 Uhr zu einem tragischen Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Zug. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am Sonntag berichtet. Doch, wer ist die Frau?

Die Fahrradfahrerin, deren Identität durch die Polizei bislang nicht geklärt werden konnte, fuhr in stadtauswärtiger Richtung auf den beschrankten Bahnübergang zu. Trotz geschlossener Schranke fuhr sie laut Zeugenaussagen in den Gleisbereich ein und wurde von dem sich nähernden Zug erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Bayreuth-Stadt: Fahrradfahrerin stirbt auf Bahnübergang - wer ist die Frau mit dem roten Rad?

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges wurde über die Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Gutachter angefordert. Der unter Schock stehende Zugführer wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Es waren zahlreiche Rettungskräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und THW vor Ort und sowohl die Königsallee, als auch die Zugstrecke mussten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Polizei arbeitet auf Hochtouren, um die Identität der Frau zu klären. Es ist der dritte tödliche Vorfall in Franken innerhalb von drei Tagen: Erst starben zwei Männer bei einem Flugzeugabsturz bei Kulmbach, dann ereignete sich ein zweiter Flugunfall in Unterfranken.