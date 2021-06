In Bayreuth kam es am Montag (31.05.2021) zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Zug. Laut Bericht der Polizei Bayreuth-Stadt war der 20-jähriger Fahrer des Kleintransporters gegen 16 Uhr in der Wunaustraße Richtung Eremitenhof gefahren, als der Unfall geschah.

Offenbar übersah der Paketausfahrer am unbeschrankten Bahnübergang einen Zug, der gerade aus Richtung Bayreuth kam. Der Transporter prallte gegen den Zug und durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die komplette Fahrzeugfront weggerissen.

Heftige Kollision zwischen Kleintransporter und Zug in Bayreuth - 75.000 Euro Schaden

Der 20-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht am Knie verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Bayreuth. Der 47 Jahre alte Zugführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Am Lieferwagen entstand dagegen ein Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Der Zug konnte nach einer Notreparatur vor Ort aus eigener Kraft wieder in den Bayreuther Bahnhof einfahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 75.000 Euro. Gegen den jungen Fahrer des Kleintransporters wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt.