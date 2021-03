Kurz nach 7 Uhr am Samstag fuhr ein 46-jähriger Mann aus Kronach mit seinem Pkw von der Autobahn A9 an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord ab und wollte ins Bayreuther Industriegebiet fahren. Zeitgleich, so berichtet die Polizei,

fuhr ein 63-jähriger Bayreuther vom Industriegebiet kommend unter der Hochbrücke und wollte in Richtung "Großer Kreisel" links abbiegen. Da beide Fahrer zeitgleich in die Kreuzung einfuhren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer behaupteten bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Der Verkehrsunfall muss von mehreren unbeteiligten Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein. Zeugen hierfür werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/5062130 in Verbindung zu setzen.