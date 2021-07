Wie die Polizei berichtet, ist es am Freitagabend gegen 23 Uhr auf der A9 zu einem schweren Unfall gekommen: Auf Höhe des Parkplatzes Streitau an der A9 in Richtung Berlin übersah ein 41-Jähriger beim Fahrbahnwechsel auf die rechte Spur einen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde auf die mittlere Fahrbahn geschleudert.

Zwei nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen und überrollten den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine zwei Freunde sowie seine Lebensgefährten, die direkt hinter ihm gefahren war, mussten psychologisch betreut werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Berlin gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei, das THW Kulmbach sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Berneck, Gefrees und Münchberg waren ebenfalls im Einsatz. Auf Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen.