Lkw-Fahrer stirbt bei Feuer - Truck umgekippt, Führerhaus brennt: Am Sonntagmorgen (13. Februar 2022) hat sich auf der Autobahn A9 ein schwerer Unfall ereignet. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, ereignete sich der Unfall mit Lkw-Beteiligung gegen 5 Uhr auf der A9. Es ist der zweite tödliche Unfall innerhalb kurzer Zeit in diesem Autobahn-Abschnitt.

Im Gespräch mit inFranken.de schildert ein Sprecher des Polizeipräsidiums erste Details zum Unfall, bei dem der Fahrer ums Leben kam. Der Vorfall am Sonntag war der zweite tödliche Unfall in diesem Bereich innerhalb von 24 Stunden. Betroffen ist die A9 von Halle/Leipzig in Richtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Bayreuth-Süd und Trockau hat sich der Unfall ereignet.

A9: Erneut schwerer Unfall - Lkw brennt - zweiter Vorfall innerhalb von 24 Stunden

Der Fahrer des Sattelzugs war mit einem Beifahrer Richtung Süden unterwegs, als sein Brummi aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Daraufhin fiel der Lkw auf die Fahrerseite und blieb liegen. Unmittelbar danach brach ein Feuer im Führerhaus aus, vor dem sich nur der Beifahrer retten konnte. Der Fahrer verlor sein Leben.

Die Identifizierung des Fahrers gestaltet sich aktuell schwierig, so der Sprecher weiter. Der Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Staatsanwältin wurde von der Polizei zur Klärung der Ursache hinzugezogen, auch ein Sachverständiger werde sich ein Bild der Lage machen. Deswegen - und weil die Bergung des Lkws vermutlich komplexer wird - ist die A9 zwischen Bayeruth-Süd und Trockau stark beeinträchtig. "Der Verkehr wird aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet", gibt der Polizeisprecher Entwarnung. Im Laufe des Tages solle eine weitere Pressemeldung folgen.

Der Lkw-Unfall ist der zweite schwere Vorfall innerhalb eines Tages in diesem Gebiet. Am Samstag kam auf der anderen Fahrbahn eine Frau ums Leben, vier Menschen wurden verletzt. Darunter ein 10 Jahre altes Mädchen.

Vorschaubild: © Kollinger/pixabay.com