Bayreuth/Trockau vor 28 Minuten

Erstmeldung

Fahrzeug brennt nach Lkw-Unfall auf der A9 - Person eingeklemmt

Auf der A9 in Oberfranken brennt ein Fahrzeug. Zuvor war das in einen Unfall mit einem Lkw verwickelt. Es ist der zweite, schwere Unfall innerhalb von 24 Stunden in diesem Gebiet.