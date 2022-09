Eine ungewöhnliche Spende wurde am Mittwoch (31. August 2022) in Bayreuth von der Polizei getätigt.

Es waren die Überbleibsel aus mutmaßlichem Geldwäschegeschäft: Die Polizei hat in Bayreuth 60 Kilogramm Katzenfutter gespendet. Beamt*innen übergaben es am Mittwoch (31. August 2022) an das Bayreuther Tierheim, wie die Polizei am Donnerstag (01. September 2022) mitteilte.

Bayreuth: Ehepaar fällt auf Betrugsmasche herein

Das Futter hatten die Beamt*innen Ende April bei einem Ehepaar gefunden, das mutmaßlich als sogenannte Warenagenten bei einem Geldwäschegeschäft fungierte. Die geschädigte Tierfutterfirma habe keine Ansprüche geltend gemacht.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche Warenagent, der auch das Ehepaar vermutlich unwissentlich aufsaß. Der 30-Jährige und seine 28-jährige Ehefrau hatten für einen weiteren Mann Waren unter Provision auf ihren Namen bestellt, in größere Kartons verpackt und in dessen Auftrag nach China geschickt.

Als wenige Wochen später Mahnschreiben wegen unbezahlter Ware bei dem Ehepaar ankamen, informierten sie Ende April die Polizei. Beamt*innen stellten neben Kleidung und Kosmetika auch 60 Kilogramm Katzenfutter sicher.

Vorschaubild: © doanme/ pixabay.com (Symbolfoto)