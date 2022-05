Tierheim Bayreuth startet verzweifelten Aufruf: Großer Hund sucht Besitzer

startet verzweifelten Aufruf: Weißer Herdenschutzhund an A9-Autobahnrastplatz gefunden - wer kennt ihn?

- wer kennt ihn? Zweites Tierheim innerhalb weniger Tage - "schwieriger" Hund ausgesetzt oder entlaufen?

Das Tierheim Bayreuth sucht derzeit verzweifelt nach Menschen, zu denen der große, weiße Hund gehört, der derzeit im Heim sitzt. Er wurde bereits am Montag (23. Mai 2022) an einer Raststätte auf der A9 bei Streitau gefunden. "Die Passanten kamen erst nicht an ihn ran, weil er sie angeknurrt hat", erzählt ein Tierheimmitarbeiter. "Schließlich konnten sie ihn ins Auto locken."

Tierheim Bayreuth bereits zweite Station: Wo kommt der Hund her?

"Er war augenscheinlich etwas schwierig", sagt der Tierpfleger. Am Donnerstag (26. Mai 2022) kam der Hund Standort-bedingt aus dem Tierheim Hof nach Bayreuth "und macht sich mittlerweile wesentlich besser." Der Herdenschutzhund habe teilweise Menschen angeknurrt und sei auch schon nach vorne gegangen, "aber es wird Stück für Stück einfacher. Trotzdem können wir nicht alles mit ihm machen."

Ob der Hund ausgesetzt wurde oder entlaufen ist, weiß das Tierheim nicht. "Er ist ein junger Rüde, geht gut an der Leine, ist eigentlich recht lieb und zudem kastriert. Es wäre komisch, ihn auszusetzen, wenn so viel mit ihm gemacht wurde", sagt der Mitarbeiter des Tierheims Bayreuth.

"Wir haben deswegen Hoffnung, dass es in der Ecke vielleicht jemanden gibt, vielleicht einen Bauernhof oder Schäfer, dem der Hund gehört. Vielleicht haben die Leute auch einfach kein Internet", so das Tierheim Bayreuth.