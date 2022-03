Tierheim Bayreuth berichtet von grausamem Fund - Polizei sucht Zeugen

- Polizei sucht Zeugen Halbtote Katzen in "fast luftdicht verklebtem" Paket entdeckt

"fast luftdicht verklebtem" Krasser Fall von Tierquälerei: Tiere müssen notversorgt werden

"Sprachlos und traurig": Tierschützer noch immer fassungslos

Das Tierheim Bayreuth hat sich mit einer unfassbaren Nachricht zu Wort gemeldet, die viele Tierfreunde betroffen zurücklassen dürfte. Demnach kam es am Sonntag (27. Februar 2022) am Bayreuther Südfriedhof zu einem grausamen Fund: Zwei Katzen wurden in einem zugeklebten Karton entdeckt. Die beiden völlig verängstigten Tiere waren "mehr tot als lebendig", berichtet das Tierheim Bayreuth.

Tierheim Bayreuth kümmert sich um "völlig verängstigte" Katzen - Tierschützer sind fassungslos

Wie das Tierheim Bayreuth mitteilt, stießen Besucher des Südfriedhofs am Sonntagnachmittag auf zwei Katzen, die sich in einem zugeklebten Karton befanden. "Man wurde durch ein Rascheln auf sie aufmerksam", schreiben die Tierschützer auf ihrer Facebook-Seite. "Der Karton allein war schon heftig - stinkend, außen komplett mit Klebeband zugeklebt, innen ein alter Teppich und zwei völlig verängstigte Katzen. Zu zweit öffneten wir den Karton im Tierheim vorsichtig und holten die beiden mehr toten als lebendigen Katzen heraus", so das Tierheim weiter.

Anschließend wurden die beiden Katzen zum Tierarzt gebracht und mussten dort notversorgt werden. Die Tiere wurden mit einer Spritze und speziellem Essen gefüttert. "Ein paar Stunden später haben Gott sei Dank beide angefangen, selbstständig kleine Mengen zu essen", berichtet das Tierheim weiter.

Der Fund stößt in den sozialen Medien und beim Tierheim selbst auf Fassungslosigkeit: “Wir haben in all den Jahren Tierschutz schon einiges erlebt, doch gestern war ein Tag, der einen einfach nur sprachlos und traurig macht." Das Tierheim Bayreuth hat mittlerweile Anzeige bei der Polizei erstattet.

Katzen gequält: Tierheim Bayreuth und Polizei bitten um Hinweise

Der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt zufolge befinden sich die zwei Katzen zwar noch immer in einem lebensbedrohlichen Zustand, sind aber offenkundig auf dem Wege der Besserung.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Um herauszufinden, wer den Tieren das geschilderte Leid zugefügt hat, ist sie allerdings auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Personen, die hierzu sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Inspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

Zeugen können sich zugleich auch an das Tierheim direkt wenden, heißt es vonseiten des Tierheims Bayreuth.