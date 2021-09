Am frühen Dienstagmorgen (21. September 2021) hat ein bislang Unbekannter im Bayreuther Westen die Einnahmen eines Taxifahrers gestohlen. Gegen 02.30 Uhr stieg der Unbekannte am Erlanger Bahnhof in das Taxi ein und forderte den 54-jährigen Fahrer auf nach Bayreuth zu fahren. Als das Taxi gegen 03.45 Uhr dort ankam, sollte der Fahrer weiter in den Stadtteil Roter Hügel, zur Kreuzung "Preuschwitzer Straße/Am Waldrand" fahren.

Dort zückte der Fahrgast plötzlich eine Schusswaffe und forderte Bargeld von dem 54-jährigen Taxifahrer. Dieser händigte das Geld aus und der Unbekannte ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Unbekannter hält Taxifahrer Schusswaffe vor - und fordert Bargeld

Mehrere Polizeistreifen, die alarmiert wurden, zwei Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber fahndete nach dem Mann - allerdings bislang erfolglos. Deshalb bitten die Beamten um Hinweise. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

zirka 170 Zentimeter groß

etwa 25 bis 30 Jahre alt

er trug eine Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.