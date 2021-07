In den Sommerferien (30. Juli bis 13. September) erneuern die Stadtwerke Bayreuth in der Eremitenhofstraße die Wasserleitung, weshalb sie in diesem Zeitraum komplett gesperrt werden muss. „Wir arbeiten zwischen dem neuen Kreisel und dem Ortsausgang Eremitenhof parallel in beide Richtungen, deswegen brauchen wir die Vollsperrung“, erklärt Jochen Klughardt, der das Projekt bei den Stadtwerken Bayreuth koordiniert. Das teilen die Stadtwerke Bayreuth mit.

Anlieger erreichen ihre Häuser während der Bauarbeiten über die Wunaustraße. „Mit den Anwohnern werden wir uns wie schon im ersten Bauabschnitt eng abstimmen, damit sie durch die Baustelle möglichst wenig gestört werden“, betont Klughardt. Der Durchgangsverkehr in Richtung Seulbitz wird bis Mitte September über Neunkirchen umgeleitet. Auch beim Stadtbusverkehr der Stadtwerke gibt es durch die Baustelle Veränderungen: Das Unternehmen wird ab dem 30. Juli bis zum 13. September auf der Linie 303 zwischen Seulbitz und Aichig einen Shuttle-Bus im Stundentakt anbieten. Dieser bedient die stadtauswärtigen Haltestellen ‚Lindigstraße‘, ‚Lohengrin Therme‘, ‚Breiter Rain‘, ‚Seulbitz Ort‘ und ‚Seulbitz Alm‘.

Der Shuttle-Bus fährt über Neunkirchen bis zur Haltestelle ‚Aichig‘ – von dort geht es mit den regulären Bussen der Linie 303 weiter. Die Stadtwerke Bayreuth bitten ihre Fahrgäste, die genauen Abfahrtzeiten den geänderten Fahrplanaushängen an den betroffenen Haltestellen zu entnehmen. Entfallen muss für die Zeit der Baustelle die Haltestelle ‚Eremitenhof‘. Die nächstgelegene Haltestelle, die die Busse der Stadtwerke Bayreuth erreichen können, ist die Haltestelle ‚Parkplatz Eremitage‘.