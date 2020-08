Medi Bayreuth meldet einen positiven Covid-19-Test

Wie vor jeder neuen Saison beginnen mit dem Eintreffen der ausländischen Spieler auch die medizinischen Checks am Bayreuther Klinikum. Aufgrund des positiven Befundes bei den parallel zu den Medizinchecks durchgeführten Covid-19-Testungen im Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene (ILMH) wurden die Eingangsuntersuchungen vorerst verschoben.

"Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie in den Vereinigten Staaten mussten wir hier in Bayreuth davon ausgehen, dass Spieler mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit infiziert sein könnten. Deswegen sind wir darauf vorbereitet gewesen und hatten bereits im Vorfeld der Saison bezüglich der Pandemie und ihrer Herausforderungen den Kontakt mit dem Klinikum und seinen Experten gesucht", sagt Medi-Geschäftsführer Björn Albrecht. "Um mit einer derartigen Situation entsprechend umgehen zu können", so Albrecht weiter, "haben wir schon mit einem zeitlichen Vorlauf geplant. Nun kommt es darauf an, die Abläufe auf solche Fälle einzuspielen und daraus für den Saisonverlauf zu lernen."

Aktuell werden die Infektionsketten geprüft und man steht bezüglich des weiteren Vorgehens in engem Kontakt und Austausch mit dem Bayreuther Gesundheitsamt.