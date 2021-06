Am Montagvormittag (14. Juni 2021) hat ein 54-jähriger Landwirt nahe Speichersdorf im Kreis Bayreuth seine Wiesen bewirtschaftet und führte die sogenannte Mahd durch.

Nach ersten Ermittlungen, so die Polizeiinspektion Bayreuth-Land in einer Pressemitteilung am Dienstag (15. Juni 2021), mähte der Landwirt hierbei wohl zwei Kitze aus, trennte ihnen dabei die Läufe ab und verletzt diese schwer. Die noch lebenden Tiere wurde anschließend aus der Wiese geschleudert, wo sie am Abend von einem Spaziergänger entdeckt wurden.

Landwirt mäht Kitzen wohl Läufe ab: Spaziergänger findet sie - Jagdpächter erlöst Tiere von Qualen

Dieser verständigte den zuständigen Jagdpächter, der die Kitze von ihren Qualen erlöste.

Durch die Beamten wurde eine Tatbestandsaufnahme vor Ort durchgeführt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorgang zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bayreuth vorgelegt. Es liegt ein Vergehen nach dem Tierschutzgesetz vor.