Bayreuth vor 1 Stunde

Zeugenaufruf

Spaziergänger wird erst von Hund angesprungen - und dann vom Halter attackiert

Ein Spaziergänger war am Sonntag in Bayreuth unterwegs, als ihm zwei Hundehalter entgegenkamen. Erst sprang den Spaziergänger einer der Hunde an - danach attackierte einer der Halter den Mann. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.