Tierquälerei in Warmensteinach? Eine Frau fand in ihrem Garten einen zerteilten Kater. Die Besitzerin hatte ihr Tier schon seit Tagen vermisst. "Wir sind alle sehr schockiert", erklärt Marina Traßl. Die Polizei ermittelt indes wegen tierschutzrechtlicher Verstöße.

Drei Tage vorher hatte Marina Traßl einen Aufruf gestartet, weil sie ihren Kater Baghira seit dem 14. Oktober vermisst. Zunächst ging sie allerdings von nichts Schlimmem aus: "So etwas kommt ja vor, dass Katzen mal in Garagen sind oder so", erklärt sie inFranken.de. Nur wenig später erfuhr Traßl "über drei Ecken", wie sie es selbst beschreibt, vom grausamen Tod ihres Katers. "Er wurde 100 Meter weiter bei einer Familie zwischen Auto und Haustür gefunden", erzählt Traßl. Entdeckt hat ihn Nihal Yikar, die ebenfalls in Warmensteinach wohnt. "Ich habe so etwas noch nie gesehen", so Yikar. Sie habe zuerst an ein Kuscheltier gedacht, konnte ihren Augen nicht trauen.

Warmensteinach: Frau traut ihren Augen nicht – halbierter Kater liegt in Garten

Nachdem Nihal Yikar aber festgestellt hatte, dass es sich um ein echtes Tier handelte, informierte sie umgehend die Polizei. Ungewöhnlich war, dass weder Blut noch Organe am Fundort waren. "Den hat jemand ausgenommen", ist sich Marina Traßl sicher. Es habe sich um einen geraden Schnitt gehandelt, das Tier war zerteilt. Deswegen geht Traßl auch nicht von einem Unfall aus.

Die Polizei hingegen ermittelt in zwei Richtungen: Einerseits könnte es sich um brutale Tierquälerei handeln, andererseits käme auch ein ungewöhnlicher Unfall infrage. Wie das halbe Tier dann allerdings in den Garten der Familie Yikar kam, bleibt unklar. "Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir über die Ursachen nur spekulieren", erklärt ein Sprecher der Polizei Bayreuth-Land. Zunächst werde jetzt Kontakt zur Besitzerin und zur Finderin hergestellt, eventuell komme auch ein Tiermediziner zum Einsatz, um die Todesursache zu klären.

Keine Streitigkeiten: "Wir wissen nicht, wer zu so etwas fähig sein kann"

Probleme in der Nachbarschaft hatten laut eigenen Aussagen weder die Besitzerin des Katers noch Familie Yikar. Beiden Parteien ist es ein Rätsel, wer so etwas machen könnte. "Wir haben keinerlei Streit und keinerlei Feinde", erklärt Traßl.

Die mögliche Tierquälerei lässt sie schockiert zurück: "Wir können es immer noch nicht glauben. Wir wissen nicht, wer zu so etwas fähig sein kann. Es entwickelt sich auch so langsam Wut."

Ihr Kater fehlt Marina Traßl extrem: "Wir vermissen unseren Kater sehr. Wir hoffen jeden Abend, dass er noch heimkommt. Aber wir wissen, dass das nicht passieren wird." Auch bei der Familie der Frau, die das Tier gefunden hat, hat der Vorfall Spuren hinterlassen: "Ich war total geschockt."