In Weidenberg im Landkreis Bayreuth ist am Mittwochnachmittag (12. Januar 2022) ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen.

Die betroffene Scheune befindet sich in Kattersreuth, einem Ortsteil des Marktes Weidenberg. Die Feuerwehr ist momentan noch vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist allerdings noch unklar, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt. Die Strecke zwischen der Staatsstraße 2181 und Kattersreuth ist laut Polizei aktuell für den Verkehr gesperrt.

Landwirtschaftliches Anwesen bei Weidenberg brennt: Straße gesperrt

Anwohner und umliegende Gebäude seien allerdings nicht von dem Brand betroffen. Verletzt wurde niemand.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.