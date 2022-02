Für den Weltgästeführertag 2022 haben sich die Pottensteiner Gästeführer eine besondere Führung einfallen lassen. Passend zum Thema „Mit Leib und Seele“ gehe es am Faschingssonntag, 27.02.2022, um 14 Uhr, durch die historische Pottensteiner Altstadt, so das Tourismusbüro Pottenstein.

"In unterhaltsamen Szenen erleben die Gäste, dass im Mittelalter auch die Hl. Elisabeth gerne ein bestimmtes leibliches Essen verspeiste und verschenkte. Als fromme Frau kümmerte sie sich nicht nur um das leibliche Wohlergehen, sondern auch um das Seelenheil ... Für das Wohlergehen sorgen auch die drei Brauereien in Pottenstein (das Testen ist am Ende der Führung möglich)", heißt es.

Am Marktplatz erfahren die Teilnehmer, welchen Spitznamen ein Pottensteiner erhielt, der sich mit Leib und Seele für eine Sache verschrieb. Die Führungsdauer beträgt ca. 60 Min., die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen sind erforderlich über:

Mobil: 015752713310 - WhatsApp

E-Mail: info@pottenstein.holiday

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. "Während der Führung gilt 2G und teilweise FFP2-Maskenpflicht, bitte führen Sie Ihren Nachweis mit sich. Spenden sind erwünscht."