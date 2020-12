Brand auf Firmengelände in Oberfranken: In Pottenstein ist am Mittwoch (16.12.2020) ein Feuer auf dem Gelände einer Firma im Ortsteil Wannberg ausgebrochen. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfrankens steht aktuell ein Container in Brand.

Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, um das Feuer zu löschen. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt.

Feuer auf Firmengelände in Pottenstein

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Symbolfoto: Jennewein Photo/Adobe Stock