Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 02.04.2022

Angetrunken unterwegs

BAYREUTH. Ein angetrunkener Pkw-Fahrer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Casselmannstraße gestoppt.

Kurz nach Mitternacht geriet der 19-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Da die Streifenbeamten der PI Bayreuth-Stadt deutlichen Alkoholgeruch bemerkten, wurde dem Mann ein Alkotest angeboten. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Somit musste das Fahrzeug stehenbleiben. Die Zündschlüssel wurden einbehalten. Den Mann erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Fußgänger angefahren

BAYREUTH. Leichte Kopfverletzungen und Schürfwunden trug ein Fußgänger bei einem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag davon. Er wurde ins Bayreuther Klinikum eingeliefert.

Gegen 02 Uhr überquerte der 23-Jährige aus der Oberpfalz den Hohenzollernring auf Höhe der Fußgängerampel Am Sendelbach. Gleichzeitig befuhr eine 65-jährige Taxifahrerin den Hohenzollernring in stadtauswärtiger Richtung. Der Fußgänger wurde vom Taxi erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wo er zunächst bewusstlos liegen blieb. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen im Krankenhaus als nicht so schwer da, wie zunächst vor Ort angenommen.

Auch die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde im Klinikum erstversorgt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Ermittlungen.

Randalierer von Zeugen festgehalten

BAYREUTH. Aufmerksame Zeugen hielten am frühen Samstagmorgen einen Mann fest, der gegen Pkws schlug und eine Lampe beschädigte.

Gegen 03.30 Uhr fiel der 19-Jährige einem Zeugen auf, als er im Bereich Unteres Tor pöbelnd und in aggressiver Stimmung in eine Tiefgarage lief. Der Mann schlug dort zunächst gegen die Außenspiegel von zwei geparkten Pkw und dann gegen eine Neonröhre der Deckenbeleuchtung, welche völlig zerstört wurde. Anschließend wollte der Randalierer flüchten, wurde jedoch von dem Zeugen und zwei noch hinzukommenden Männern festgehalten und der verständigten Polizeistreife übergeben. Der Mann hatte sich beim Schlag gegen die Deckenleuchte eine stark blutende Schnittwunde zugezogen. Diese musste im Klinikum ambulant behandelt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp eineinhalb Promille. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.