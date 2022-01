Pegnitz aktualisiert vor 32 Minuten

Großeinsatz

SEK stürmt Wohnung und findet zwei Tote: Neue Details zu schrecklichem Leichenfund

Der Anruf eines Mannes führte am Sonntag zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK in Pegnitz. Als die Einsatzkräfte gewaltsam in die Wohnung kamen, fanden sie zwei Leichen. Nun gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall.