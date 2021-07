Der Landkreis Bayreuth richtet zum Beginn des kommenden Schuljahres an der Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement in Pegnitz einen neuen Ausbildungsgang mit dem gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife ein. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Schulabschluss. Die Berufsfachschule bietet in der dreijährigen Ausbildung den allgemeinbildenden Unterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife und eine abwechslungsreiche, praxisnahe Berufsausbildung. Das teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Der Unterricht zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife erfolgt in den Pflichtfächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaftliche Grundlagen und Sozialkunde. Die schriftliche Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife ist in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik abzulegen. Die erworbene Fachhochschulreife berechtigt zum Studium aller Studiengänge an Fachhochschulen in Deutschland.

Bei erfolgreichem Abschluss wird die Berufsbezeichnung Assistent/in für Hotel- und Tourismusmanagement verliehen. Der fachspezifische Unterricht an der Berufsfachschule beinhaltet die kaufmännische, fremdsprachliche und fachpraktische Vorbereitung auf die Berufstätigkeit in der Hotel- und Tourismusbranche. Die schulische Ausbildung wird in jedem Jahr ergänzt durch ein spannendes Betriebspraktikum in einem Hotelbetrieb oder bei touristischen Leistungsanbietern.

Die Praktika an der Berufsfachschule werden überwiegend in Hotelbetrieben hoher und höchster Kategorien absolviert, bieten somit eine erstklassige Lernerfahrung. Die Betriebspraktika können heimatnah aber auch im europäischen und weltweiten Ausland geleistet werden. Auslandsaufenthalte sind in der Hotelbranche ein Karrierebaustein und ein Vorteil bei Bewerbungen.

Die Auslandspraktika an der Berufsfachschule werden aus dem europäischen Mobilitätsprogramm „Erasmus+“ gefördert. In einigen Ländern erhalten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich eine Ausbildungsvergütung vom Hotelbetrieb. Sprachlich interessierte Schülerinnen und Schüler können an dem mehrwöchigen Sprachkurs Spanisch an der Partnerschule HECANSA auf Gran Canaria teilnehmen. Der Sprachkurs wird in Verbindung mit einem Hotelpraktikum auf den Kanarischen Inseln ebenfalls aus dem Mobilitätsprogramm gefördert.

Diese Ausbildung verschafft vielseitige Berufschancen und Karrieremöglichkeiten in der Hotelbranche, im Tourismusbereich und bei Eventagenturen. Die Absolventen können direkt den Beruf als Assistent/in in diesen Bereichen aufnehmen oder ihr erlerntes Wissen in einem Studium vertiefen. Im Gegensatz zu privaten Angeboten ist diese Ausbildung an der Berufsfachschule des Landkreises Bayreuth schulgeldfrei. Ausbildungsbeihilfe wird nach den Richtlinien des BAföG als Zuschuss gewährt.

Der Ausbildungsgang Hotel- und Tourismusmanagement steht auch Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Studienberechtigung offen. Diese können zusätzlich zur Ausbildung von Beginn an das optionale Studium zum Bachelor of Arts in Tourismuswirtschaft als Fernstudium aufnehmen. Auf das Studium wird die schulische Ausbildung an der Berufsfachschule mit 70 ECTS angerechnet, so dass die restlichen 110 ECTS während fünf Semestern ausbildungsbegleitend und virtuell studiert werden können.

Das Studium ist ortsunabhängig, lediglich die Prüfungen sind an Studienzentren abzulegen. Für die angerechneten Module sind keine Kurse mehr zu belegen und keine Prüfungen mehr zu schreiben. Weitere Anrechnungen auf Studiengänge für Hotel- und Tourismusmanagement bestehen an Hochschulen im In- und Ausland.

Interessenten können sich jeden Mittwoch um 15:00 Uhr oder nach Terminvereinbarung über den neuen Ausbildungsgang in Pegnitz informieren. Schnuppertage an der Berufsfachschule sind nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 09241 48880 jederzeit möglich.