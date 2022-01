Die Therme Obernsees hat nach den Weihnachtsferien ab Montag, 10. Januar 2022, die Badewelt und das Saunaparadies unverändert bis auf weiteres täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Es gilt weiter die behördlich vorgegebene Besucherobergrenze von 25 Prozent der Maximalkapazität für die Badewelt und das Saunaparadies, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt.

Ab Montag, 10. Januar 2022, gelten für den Besuch des Saunaparadieses keine Zeitfenster mehr. Gäste können jederzeit kommen und ihren Eintritt direkt an der Kasse buchen, auch Tagestickets sind wieder möglich. Für die Badewelt gelten Zeitfenster nur noch an den Wochenenden. Verfügbare Tickets für die Badewelt können an Wochenenden über die Internet-Seite unter dem Link www.therme-obernsees.de vorab reserviert werden. Nur Online-Tickets garantierten einen sicheren Platz, heißt es.

Für den Besuch in der Therme gilt unverändert die 2G+-Regelung. Gäste mit einer Auffrischungsimpfung („Booster“-Impfung) benötigen ab dem 15. Tag nach der Impfung keinen zusätzlichen Test mehr. Alle weiteren Informationen finden sich auf der Webseite der Therme Obernsees.