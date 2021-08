Am Montagvormittag (23. August 2021) hat es auf der A9 zwischen Bindlacher Berg/Autobahndreieck Bayreuth - Kulmbach und Bad Berneck im Kreis Bayreuth einen Verkehrsunfall mit einem Lkw gegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken hervor.

Auf Nachfrage von inFranken.de heißt es, dass der Fahrer des Lkws aus bislang ungeklärter Ursache in eine Baustellenabsicherung gefahren ist. Nach Angaben von NEWS5 riss er zudem auf einer Strecke von rund 200 Metern mehrere Betonpfeiler um.

Lkw reißt mehrere Betonpfeiler um: Unfall bei Bad Berneck sorgt für Vollsperrung der A9

Wie die Polizei erklärt, gibt es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Allerdings wird die A9 aller Voraussicht nach bis in den Nachmittag hinein in Richtung Berlin voll gesperrt bleiben, so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums. In Richtung Süden wird nur eine Fahrspur befahrbar bleiben. Grund dafür sind vor allem Reinigungsarbeiten. Derzeit staut es sich bereits. Verkehrsteilnehmern wird geraten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren, wenn möglich.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.