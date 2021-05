Die Termine für die Hausmüllabfuhr im Landkreis Bayreuth verschieben sich wegen Pfingsten und Fronleichnam wie folgt:

Pfingsten (Achtung: Abfuhr erfolgt einen Tag später!):

Montag, 24.05.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Dienstag, 25.05.2021

Dienstag, 25.05.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Mittwoch, 26.05.2021

Mittwoch, 26.05.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Donnerstag, 27.05.2021

Donnerstag, 27.05.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Freitag, 28.05.2021

Freitag, 28.05.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Samstag, 29.05.2021

Fronleichnam (Achtung: Abfuhr erfolgt einen Tag später!):

Donnerstag, 03.06.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Freitag, 04.06.2021

Freitag, 04.06.2021 Abfuhr einen Tag später und zwar am: Samstag, 05.06.2021

"Nutzen Sie auch die AbfallApp, die zuverlässig an die Problemmülltermine und alle Abfuhrtermine der Rest-, Bio- und Papiertonne sowie der Gelben Tonne erinnert. Laden Sie sich die kostenlose App aus Ihrem Store herunter (Suchname Abfall Bayreuth)", so die Behörde. Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass die Mülltonnen am Abfuhrtag grundsätzlich um 6 Uhr zur Entleerung bereitstehen müssen.