Optimistisch starten die Landkreisvolkshochschulen in das beginnende Frühjahrssemester, wie das Landratsamt Bayreuth erklärt.

Die "gewohnt hohe Zahl vertrauter und neuer Angebote" finden Bildungsinteressierte in sechs Programmbereichen, wobei der Gesundheitsbereich mit seinen präventiven Kursen am breitesten aufgestellt sei. Vom Autogenen Training bis hin zu Zumba reiche das Spektrum von Möglichkeiten, den eigenen Körper zu trainieren und fit zu halten.

Unter den Schwerpunkten „Nachhaltigkeit-Ökologie-Klima“, dem „Studium regionale“ und den Zielgruppenangeboten „Aktiv im Alter“ sowie „Junge vhs“ würden Themen greifbar und begreifbar gemacht. "Wie wäre es zum Beispiel, einmal nachhaltige Kosmetika oder Waschmittel selber in einem Zero-Waste-Kurs herzustellen, die Handhabung des Smartphones von Grund auf zu erlernen oder sich den richtigen Umgang mit E-Bike und Pedelec erklären zu lassen?"

"Zum Weltfrauentag am 8. März wird eine besondere Veranstaltung sprichwörtlich ins Haus geliefert. Unter dem Titel „O no, Ono“ ermöglicht ein Online-Vortrag die Begegnung mit der umstrittenen japanisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono. Nach Anmeldung erhalten Interessierte einen Zoom-Link zur Teilnahme."

In einer Auflage von 13.000 Stück liegt das neue Programmheft kostenlos in den Rathäusern der Landkreisgemeinden, im Landratsamt, bei Banken, in Geschäften, Arztpraxen und Apotheken im Landkreis und in der Stadt Bayreuth aus oder wird direkt an die Haushalte verteilt. Unter dem Link www.landkreis-bayreuth.de/vhs kann das Programm auch im Internet abgerufen werden. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstellen für ihren Programmbereich oder die Geschäftsstelle der Volkshochschulen im Landratsamt unter der Telefonnummer 0921 728351."