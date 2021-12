Die Kompostierungsanlage „Bindlacher Berg“ ist vom 24. Dezember 2021 ab 12 Uhr bis einschließlich 31. Januar 2022 geschlossen, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilt.

Die Kompostierungsanlage „Am Buchstein“ (bei Mistelbach) hat am 24. und am 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr geöffnet und kann an den anderen Tagen in gewohnter Weise zu den Winteröffnungszeiten, montags bis freitags von 8.00 bis 15.45 Uhr, aufgesucht werden.