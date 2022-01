Dem Kreisverband Bayreuth als Betreiber der Impfzentren in der Bayreuther Hindenburgstraße und in der Wiesweiherhalle in Pegnitz, sei es kurzfristig gelungen, mehr als eintausend zusätzliche Dosen des Impfstoffs Comirnaty von Biontech per Kurierfahrer nach Bayreuth zu überführen.

Das Sonderkontingent werde in dieser Woche vom 10. bis zum 14. Januar in den beiden BRK-Impfzentren an alle Impfwillige ab 12 Jahren, auch an Personen, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, verimpft. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Erst-, Zweit- oder Boosterimfpungen handelt, wie das Landratsamt Bayreuth erklärt.

Impftermine hierfür können online über die Webseite www.impfzentren.bayern.de und von Montag bis Freitag (werktags) jeweils von 8 bis 13:30 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0921 728700 bei der Hotline des Landratsamtes gebucht werden.

"Wichtig ist, zur Impfung ein Ausweisdokument und den Impfpass dabei zu haben. Wer zuhause über einen Drucker verfügt, kann, um im Impfzentrum Zeit einzusparen, seinen Impfbogen bereits ausgefüllt und ausgedruckt mitbringen."