Der Landkreis Bayreuth setzt künftig auf gebietsheimisches Saatgut. Dieses soll verwendet werden, um artenreiche Wiesen in der Region neu anzulegen oder wiederherzustellen. Die tatkräftigen Helfer heißen dabei „Wiesefix“ und „Ebeetle“. Der Landkreis hat sich das Traktoranbaugerät und das handgeführte Elektrogerät angeschafft, um künftig "schneller, einfacher und besser" das so begehrte gebietseigene Wiesen-Saatgut ernten zu können.

Am Freitagnachmittag präsentierten Landwirt Johannes Berner, die Biodiversitätsberater der unteren Naturschutzbehörde Bernhard Seubert und Birgit Elitzer-Böhner, Fachkraft der unteren Naturschutzbehörde Stefan Weigl sowie die Vertreter der Landschaftspflegeverbände Stefan Hofmann und Nora Sichert die neuen Geräte. Das teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum wurden Wiesensamen-Erntegeräte im Landkreis Bayreuth angeschafft?

Gebietseigenes Wiesen-Saatgut ist derzeit kaum zu bekommen und wird für die Anlage von naturschutzfachlich wertvollen Flächen und artenreichen Blühwiesen benötigt. Der Landkreis Bayreuth habe daher in Zusammenarbeit mit den beiden Landschaftspflegeverbänden im Landkreis ein Projekt zur Gewinnung von gebietseigenem Saatgut gestartet, zwei Wiesensamenerntegeräte erworben und in Betrieb genommen.

Welche Geräte wurden angeschafft – und wie funktionieren sie?

Das Traktoranbaugerät Wiesefix und das handgeführte Elektrogerät Ebeetle werden in Zukunft im Landkreis artenreiche Wiesen beernten. Beide Maschinen bürsten die Samen aus der Wiese heraus und sammeln Sie in einem Auffangbehälter. Dieser wird anschließend noch auf der Fläche auf ein Leinentuch geleert, damit sich das Samenmaterial nicht erwärmt und die aufgenommenen Insekten flüchten können. Anschließend werden die Samen luftgetrocknet und gereinigt.

Warum ist die Verwendung von gebietsheimischen Saatgut so wichtig?

Bei der Neuanlage oder Wiederherstellung von artenreichen Wiesen wird bisher häufig handelsübliches Saatgut verwendet, das nicht der regionalen Gen-Ausstattung entspricht und Arten enthält, die in der Umgebung der zu entwickelnden Fläche nicht vorhanden sind. Dies könne zu einer Veränderung und Verminderung der regionalen Biodiversität führen.

Deshalb sei es wichtig, dass für die Neuanlage oder Wiederherstellung von artenreichen Wiesen gebietseigenes Saatgut möglichst aus nächster Umgebung genutzt wird. Als gebietseigen werden einheimische Pflanzen bezeichnet, die sich in einem bestimmten Naturraum über einen langen Zeitraum in vielen Generationenfolgen vermehrt haben, so dass eine genetische Differenzierung zu anderen Populationen und somit eine lokale Anpassung vorhanden ist.

Wann und was wird geerntet?

Im Rahmen des Projekts „Gewinnung von gebietseigenem Saatgut“ werden artenreiche Wiesen in den verschiedenen Naturräumen des Landkreises als Spenderflächen, passend zu den jeweiligen Entwicklungsflächen gesucht und nach Bedarf beerntet. Wenn die meisten Wiesenkräutersamen erntereif sind – Anfang bis Mitte Juli – werden die zwei Landwirte Berner und Wolf für die Samenernte, -aufbereitung und -lagerung beauftragt. Im Herbst wird das gewonnene Saatgut dann auf den passenden Entwicklungsflächen ausgesät.

An wen richtet sich das Projekt – und wer wird zukünftig unterstützt?

Unterstützt werden Gemeinden, aber auch Flächeneigentümer, die langfristig artenreiche Wiesen anlegen oder entwickeln möchten. Auch interessierte Eigentümer von artenreichen Wiesen, die ihre Fläche als Spenderfläche bereitstellen möchten, sollen sich bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bayreuth melden.