„Black Lives Matter“: Am Mittwoch (10. Juni 2020) findet in Bayreuth eine Kundgebung unter dem Motto „Trauer um die Opfer globaler rassistischer Gewalt“ statt. Sie startet um 15 Uhr auf dem Stadtparkett in der Fußgängerzone Maximilianstraße.

Die Veranstalter wollen dadurch ihre Trauer und Solidarität gegenüber allen rassistischen Gewaltverbrechen auf der Welt zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig wollen sie dafür sensibilisieren, dass Gewalttaten nur die Spitze des Eisbergs in rassistischen Gesellschaften seien.

Themenkomplex Rassismus: Auf Kundgebung folgt Diskussion

"Wir glauben, dass es nicht nur wichtig ist, diese Solidarität zu bekunden und die Aufmerksamkeit auf die Realität des Rassismus in unserer Gesellschaft zu lenken, sondern dass es unsere Verantwortung ist, dagegen anzukämpfen!", schreiben die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite. "Schwarze Leben werden nicht nur in den USA ungerecht behandelt, sondern es hat auch hier in Deutschland schon zu viele Opfer gefordert!"

An der Kundgebung können sich "aktiv" bis zu 50 Personen beteiligen. Alle Teilnehmer sollen hierbei in schwarzer Kleidung, mit Gesichtsmaske und einem Abstand von 1,5 Metern auf dem Boden Platz nehmen. Weitere Demonstranten können sich als "passive‘ Zuschauer" außerhalb des markierten Bereichs mit ihnen solidarisieren.

Im Anschluss an die Kundgebung findet eine Online-Panel-Diskussion statt, bei der sich schwarze Akademiker der Universität Bayreuth gemeinsam mit dem Publikum mit dem Themenkomplex Rassismus befassen. Weitere Informationen sind auf der Veranstaltungsseite der Organisatoren zu finden.

In Nürnberg fanden am Wochenende Proteste gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd statt. Während schon am Freitagabend Hunderte Menschen demonstriert hatten, waren es am Samstag sogar bis zu 5000.