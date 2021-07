Aufseß vor 23 Minuten

Unfall

Kreis Bayreuth: Entenfamilie quert Fahrbahn - 16-Jähriger wird mittelschwer verletzt

Am Freitagabend überquerte eine Entenfamilie am Ortseingang von Neuhaus die Fahrbahn und verursachte so einen Unfall. Der Rettungswagen musste einen 16-Jährigen ins Klinikum nach Bayreuth bringen.