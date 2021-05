Gefälschte Impfpässe bedrohen instabile Pandemie-Lage

TV-Reporter entdeckt gefälschten Impfpass mit Stempel aus Hof

So geht die Polizei vor, um Fake-Pässe zu entdecken

Mehrere Fälle in Bayern - in Franken ist die Lage anders

Bereits seit längerem sind Fälschungen von Impfpässen im Gespräch. Möglich sind diese vor allem durch Bilder der Einträge in den sozialen Netzwerken. Dennoch scheint Franken bisher von den Fälschungen größtenteils verschont zu bleiben, während in anderen Teilen Bayerns Fälle bekannt sind. Weder dem Polizeipräsidium Mittelfranken, noch dem in Oberfranken liegen bestätigte Fälle vor, heißt es auf Anfrage von inFranken.de.

Gefälschte Impfpässe: Mehrere Überprüfungen zur Identifikation nötig

Dennoch gibt es in Hof in Oberfranken einen Verdachtsfall. "Ein Reporter hat im Internet einen gefälschten Impfausweis erworben und den dann in Hof, weil er einen Stempel aus Hof hatte, der Kriminalpolizei übergeben. Deswegen zählt dieser Vorfall in den oberfränkischen Bereich", sagt Matthias Potzel, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Um Fälschungen zu identifizieren, gehe die Polizei wie bei anderen Ausweisdokumenten vor, erklärt Janine Mendel, Sprecherin des Präsidiums Mittelfranken, inFranken.de. Wenn einem Beamten Unstimmigkeiten an einem Impfpass auffallen, die auf eine Fälschung hindeuten könnten, stelle er ihn sicher.

"Die weitere Sachbearbeitung macht eine Reihe von Überprüfungen notwendig, die im Einzelnen nicht aufgeführt werden können", heißt es von Mendels Seite weiter. Erst nach mehreren Überprüfungen könne dann zweifelsfrei festgestellt werden, ob der Impfpass echt oder gefälscht ist.

Um Impfpässe fälschungssicher zu machen und Geimpften zu helfen, sich schneller auszuweisen, soll ein digitaler Impfpass eingeführt werden. Lesen Sie hier, was Sie darüber wissen müssen.